"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Kartta aidat vurgunu

28 Mayıs 2019, Salı 00:39
Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni Tüketici Kanunu’nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı.  Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini anlatan Ağaoğlu, “Bankalar Tüketici Kanunu’nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor” diye konuştu. 

Tek mağdur tüketici

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da kredi kartının Türkiye’deki en ciddi tüketici sorunlarından olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye’de 67 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek, “Bu kartlar üzerinden her yıl 100 liradan 500 liraya kadar varan aidat alınıyor. Burada banka, şirket herkes kazançlı, tek mağdur tüketicidir.” diye konuştu. Kredi kartı aidatı alınmasına karşı olduklarını anlatan Yılmaz,  “Ortalama bir kredi kartından yıllık 100 lira aidat alınırsa 6 milyarın üzerinde gelir elde ediliyor. Yani bu çok ciddi bir rakamdır, tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketicilerimiz kredi kartlarıyla ilgili derneğimizi arayarak çaresiz şekilde ne yapacağını sormaktadır. Kredi kartı aidatı konusu yasal olsa dahi hukuki dayanaktan yoksundur. Bu konuda yeni düzenleme bekliyoruz. Banka kartları üzerinden alınan aktif ve gecikme faizleri yüksektir. Bu onların tüm masraflarını karşılamasına rağmen ayrıca yıllık kart ücreti alınması katlamalı bir para alma şeklidir.”  dedi.

Etiketler: kredi kartı
Okunma Sayısı: 466
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası

    Kartta aidat vurgunu

    Mescid-i Aksa’yı itikaftakiler koruyor

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    Medya hakim ve savcı gibi

    Gazetecilere yönelik saldırılar arttı

    İdlib'deki muhalifler Türkiye'den koruma talep ediyor

    'S-400 anlaşması imzalandı'

    Romanya'da iktidar partisi başkanına hapis cezası

    Yoksulluk sınırı 6 bin 918 liraya çıktı

    Adil Gür: İmamoğlu'nun işi daha kolay

    Avusturya'da siyasi kriz: Başbakan görevden alındı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarındaki çakar lambalar söküldü

    Esed rejimi YPG'den petrol alacak

    İdlib ateş altında: 9 ölü

    Kurum'dan kentsel dönüşüme ilişkin "tek taraflı fesih hakkı'' açıklaması

    İstanbul'da 23 Haziran için kesin aday listesi açıklandı

    İngiltere'de AP seçimlerine ''Brexit karşıtlığı'' damgası

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Camide “siyasî mesaj”!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceza adaleti için empati eğitimi yeter mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    150’liklerin vatandaşlıktan çıkarılması
    Genel

    Demokrasi ve özgürlük değil beton ve turizm adası
    Genel

    Milletimiz ferasetiyle kararını verecektir
    Genel

    Kartta aidat vurgunu
    Orhan GÜLER

    “Yeni” sistem ve AKaPe’nin başarı(!) hikâyeleri…
    Süleyman KÖSMENE

    Tövbe kapısı herkese açık mı?
    Genel

    Şûrâsız sistem saltanat getirir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.