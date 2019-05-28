Kartta aidat vurgunu

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Yıllık milyarlarca liralık kredi kartı aidatlarının vatandaşları mağdur ettiğini savunan tüketici örgütü temsilcileri, buna ilişkin yeni düzenleme yapılması talebinde bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yeni Tüketici Kanunu’nun 31. madde 3. fıkrasıyla, tüketicilere aidatsız kart verme zorunluluğu getirildiğini anımsattı. Tüketicilerin bankaların kendilerine bu şekilde kart sunma zorunluluğunu bilerek aidat ödemeyebileceğini anlatan Ağaoğlu, “Bankalar Tüketici Kanunu’nun kendilerine zorunlu olarak yüklediği aidatsız kart sunma işlemini yapmamakta, ağırdan almaktadır. Durumu bilmeyen milyonlarca kart hamili de bankaların çağrı merkezlerini arayarak kart ücretini sildirmek için mücadele ediyor. Bazı bankalar bu dakikadan itibaren tüketiciyle pazarlık yapıyor” diye konuştu.

Tek mağdur tüketici

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da kredi kartının Türkiye’deki en ciddi tüketici sorunlarından olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye’de 67 milyon kredi kartı bulunduğunu belirterek, “Bu kartlar üzerinden her yıl 100 liradan 500 liraya kadar varan aidat alınıyor. Burada banka, şirket herkes kazançlı, tek mağdur tüketicidir.” diye konuştu. Kredi kartı aidatı alınmasına karşı olduklarını anlatan Yılmaz, “Ortalama bir kredi kartından yıllık 100 lira aidat alınırsa 6 milyarın üzerinde gelir elde ediliyor. Yani bu çok ciddi bir rakamdır, tüketiciyi mağdur etmektedir. Tüketicilerimiz kredi kartlarıyla ilgili derneğimizi arayarak çaresiz şekilde ne yapacağını sormaktadır. Kredi kartı aidatı konusu yasal olsa dahi hukuki dayanaktan yoksundur. Bu konuda yeni düzenleme bekliyoruz. Banka kartları üzerinden alınan aktif ve gecikme faizleri yüksektir. Bu onların tüm masraflarını karşılamasına rağmen ayrıca yıllık kart ücreti alınması katlamalı bir para alma şeklidir.” dedi.