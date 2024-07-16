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16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Kepenkler bir bir kapanıyor

16 Temmuz 2024, Salı
YILIN İLK 5 AYINDA YÜKSEK FAİZ VE ENFLASYON 18 BİN İŞLETMEYE KEPENK İNDİRTTİ.

2024 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 18 bin işletme kepenk kapattı. İşletmeler yüksek faiz ve yüksek enflasyon ortamında varlıklarını sürdürmekte zorlanırken, finansman sıkıntısı girişimcinin cesaretini törpüledi. Yılın ilk 5 ayında yüksek maliyetler işletmelere kepenk indirtti, kurulan firma sayısındaki azalma yüzde 18’e dayandı. Öyle ki 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, kurulan firmalarda belirgin bir düşüş görülürken kapanan firma sayısı benzer seviyede kaldı.

Sözcü’nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2024’ün ilk 5 ayında 53 bin 383 işletme kuruldu. 2023’ün aynı döneminde kurulan işletme sayısı 64 bin 852 idi. Yüksek faiz, sıkı para politikası ile finansmana erişim zorluğu girişimcilerin de cesaretini kırdı ve böylelikle 1 yılda kurulan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 17.7 oldu. Kurulan şirket sayısındaki bu belirgin azalmaya karşın kapanan şirketler ise hız kesmedi. Geçen yılın ilk 5 ayında kapanan şirket sayısı 18 bin 635 iken bu yıl sınırlı düşüşle 17 bin 716 oldu. Kurulan işletme sayısındaki düşüş aynı dönemde 11 bin 469 olurken kapanan işletme sayısındaki azalış ise 919 oldu. Kapanan şirket sayısındaki azalış oransal olarak yüzde 4.9’da kaldı.

Haber Merkezi

 

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