KESK’ten bir günlük grev kararı

Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen KESK, 27 Ağustos’ta grev yapacağını duyurdu.

Açıklamayı okuyan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmenin bir adımı olarak, bağlı sendikalarımızın üyelerinin katılımı ile 27 Ağustos Salı günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm yurtta 1 gün iş bırakacağız” dedi. 21 Ağustos itibari ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladığını hatırlatan Bozgeyik, “On bir üyesinden yedisi doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanan, konfederasyonların önerdiği üç akademisyen içinden birisi bile Cumhurbaşkanınca belirlenen söz konusu kuruldan adil kararlar almasını beklemek neredeyse imkânsızdır. Böyle bir Hakem Kurulu’ndan kamu emekçilerinin lehine bir karar çıkmasını beklemek çok zordur. Nitekim uyuşmazlıkla sonuçlanan 2012-2013 yıllarını kapsayan ilk ‘toplu sözleşme’ ile Hakem Kurulu hükümetin teklif ettiği maaş zammını sadece binde beş artırmış, hizmet kolu taleplerinin önemli bir bölümünü görmezden gelmiştir” diye konuştu.