Hükûmetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine karşı çıkan Türk-İş, Ankara’daki genel merkez binasına büyük bir pankart astı.

Üzerinde “Kıdem tazminatıma dokunma” yazan parkartla, hükümete “düzenlemeden vazgeç” mesajı verildi. Hazırlanan “kıdem tazminatıma dokunma, geleceğimle oynama” başlıklı videoda, kıdem tazminatının çalışanlar için ne anlama geldiği tek tek sıralanıyor. Kıdem tazminatının, “alın teri, güvence, gelecek, üretim, emek, iş barışı, istikrar, aş, ev, aile, huzur, mutluluk, iş sürekliliği, kalite, özveri, hak” olduğu vurgulanırken şu mesajlar da veriliyor: “Kıdem tazminatı bütün emekçilerin güvencesidir. Kızımızın çeyiz, oğlumuzun düğün parasıdır. Emekli olurken başımızı sokacağımız bir ev için katkı parasıdır. Çocuklarımıza bırakılacak bir emanettir. Hayalimizdir. Yıkma, geleceğimle oynama. Kıdem tazminatıma dokunma.”

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