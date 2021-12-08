"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kim bu stokçular?

08 Aralık 2021, Çarşamba 22:44
Niğde Milletvekili Fethi Gürer, ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak dış güçleri gösteren AKP iktidarının, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da stokçuları suçlamasını eleştirdi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak dış güçleri gösteren AKP iktidarının, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da stokçuları suçlamasını eleştirdi. Gürer, “Ekonomiyi yönetenler kendi kusurlarını örtbas etmek için hep suçlu arıyor. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor? “ dedi. İçinde bulunduğumuz şartlarda ekonomik sorunların tamamının, iktidarın yanlış uygulamalarından kaynaklandığını söyleyen Gürer, “Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortadadır. Olayı saptırmanın suçlu aramanın bir izahı yok. 2 bin 200 liralık DAP gübresi 12 bin 200 liraya çıktı. Şimdi gübreyi üreten ve AKP’yi en çok destekleyen müteahhit Mehmet Cengiz mi fiyat arttırarak iktidarın ayağına çelme takıyor?” diye sordu.

STOKÇULAR NEREDE? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar’a gitmede öne havalimanında, Stokçular bedelini ağır ödeyecek” diyerek, fiyat artışlarıyla ilgili yeni bir suçlu bulduğunu dile getiren Gürer, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, ülkeyi yönetenler sürekli suçlu arıyor; dış güçler ve stokçulardan söz ediyor. Ancak ortada bir stokçu yok. Bu ülkede kimse dış güçlerin kim olduğunu bilmediği gibi stokçuların kim olduğunu da bilmiyor. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, madem stokçular fiyat artışlarına neden oluyor, o halde açıklayın bu dış güçleri, stokçuları biz de bilelim. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor?” diye sordu.  

BİZ NEDEN BU ÜLKELERDEN ÜRÜN ALIYORUZ? 

Ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak gösterilen ve dış güçler olarak açıklanan yabancı ülkelerde sürekli tarımsal ürün ithal edildiğini de söyleyen Gürer, şunları söyledi: “AKP iktidar olduğundan beri 80 milyon ton buğday ithal etmişiz. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yeminden gübreye kadar ithal etmediğimiz ürün kalmamış. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi maniple ediyor biz neden bu ülkelerden sürekli ürün ithal ediyoruz?” diye sordu.

Ankara - Fatih Karagöz 

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    Kurdaki yükseliş bahane, zamlar şahane

    Kim bu stokçular?

    Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

    16 yıllık Merkel dönemi sona erdi: Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz oldu

    ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem

    BioNTech/Pfizer: Hatırlatıcı doz Omicron varyantına karşı koruyor

    Türkiye'de son 24 saatte 192 kişi vefat etti

    Kiralar yüzde 65 arttı

    Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı

    Cerrahpaşa’da bir gecede 4 saldırı

    Avustralya, Olimpiyat Oyunları'nı boykot edecek

    Almanya'da Olaf Scholz dönemi

    Mozambik'te 2 milyona yakın kişi gıda kriziyle karşı karşıya

    Riyad: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli yanlış kişi

    DSÖ'den 'aşı zorunluluğu' açıklaması

    ABD'de 768 milyon dolarlık savunma harcamaları tasarısı onaylandı

    İsrail, utanç duvarını tamamladı

    Beşiktaş, Borussia Dortmund'a farklı yenildi

    2 saatlik dikat çeken görüşme: Biden'dan Putin'e 'güçlü ekonomik yaptırım' uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve asayişin manevî muhafızlarıyız
    Ahmet BATTAL

    DDD=Darbeden dokunulmazlık devşirmek
    Faruk ÇAKIR

    Zarara bile bile...
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden kâinat 6 günde yaratılmış?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarihini bilmeyen, geleceğini inşâ edemez
    Cevher İLHAN

    Meclis’in “bütçe hakkı”nın gasbı
    Mikail YAPRAK

    Sosyal ve siyasî deprem
    Süleyman KÖSMENE

    Bornova’da bir eviniz var!
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (10)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.