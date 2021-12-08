Kim bu stokçular?

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak dış güçleri gösteren AKP iktidarının, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da stokçuları suçlamasını eleştirdi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak dış güçleri gösteren AKP iktidarının, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da stokçuları suçlamasını eleştirdi. Gürer, “Ekonomiyi yönetenler kendi kusurlarını örtbas etmek için hep suçlu arıyor. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor? “ dedi. İçinde bulunduğumuz şartlarda ekonomik sorunların tamamının, iktidarın yanlış uygulamalarından kaynaklandığını söyleyen Gürer, “Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortadadır. Olayı saptırmanın suçlu aramanın bir izahı yok. 2 bin 200 liralık DAP gübresi 12 bin 200 liraya çıktı. Şimdi gübreyi üreten ve AKP’yi en çok destekleyen müteahhit Mehmet Cengiz mi fiyat arttırarak iktidarın ayağına çelme takıyor?” diye sordu.

STOKÇULAR NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar’a gitmede öne havalimanında, Stokçular bedelini ağır ödeyecek” diyerek, fiyat artışlarıyla ilgili yeni bir suçlu bulduğunu dile getiren Gürer, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, ülkeyi yönetenler sürekli suçlu arıyor; dış güçler ve stokçulardan söz ediyor. Ancak ortada bir stokçu yok. Bu ülkede kimse dış güçlerin kim olduğunu bilmediği gibi stokçuların kim olduğunu da bilmiyor. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, madem stokçular fiyat artışlarına neden oluyor, o halde açıklayın bu dış güçleri, stokçuları biz de bilelim. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor?” diye sordu.

BİZ NEDEN BU ÜLKELERDEN ÜRÜN ALIYORUZ?

Ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak gösterilen ve dış güçler olarak açıklanan yabancı ülkelerde sürekli tarımsal ürün ithal edildiğini de söyleyen Gürer, şunları söyledi: “AKP iktidar olduğundan beri 80 milyon ton buğday ithal etmişiz. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yeminden gübreye kadar ithal etmediğimiz ürün kalmamış. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi maniple ediyor biz neden bu ülkelerden sürekli ürün ithal ediyoruz?” diye sordu.

Ankara - Fatih Karagöz

