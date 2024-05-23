‘Kiracılar bu yükü kaldıramaz, davalar artacak’

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz sonrası fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için 2022’de uygulamaya konan kirada yüzde 25 zam sınırı 2 Temmuz itibarıyla sona erecek.

Artı Gerçek’in haberine göre Türkiye’deki ekonomik koşulların hala rayına oturmadığını işaret ederek yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla yeni sorunların baş göstereceğine vurgu yapan Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, düzenlemeden doğan olumsuzlukların ceremesini kiracıların çekeceği görüşünde. Sürecin bundan sonraki kısmında bu kez de ‘kiraların ödenememesi’ sorunuyla karşılaşılacağını kaydeden Deniz, “İki yıldır yüzde 25 kira artışı üzerinden kendi ekonomisini zar zor götüren tüketici, temmuz ayı sonrasında yüzde 65 oranında kira artışları ile karşılaşacak. Kiracıların bu yükü kaldırması mümkün değil. Bu kez de kiraların ödenmemesi sorunu ortaya çıkacak ve yeniden mahkemelerde tahliye davalarıyla yığılmalar yaşanacak” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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