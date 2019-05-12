Ticaret Bakanlığının, marketlerde satılan sebze ve meyvelerin künye bilgileriyle tarladan sofraya yolcuğunu gösteren mobil uygulaması kısa sürede 200 bin kullanıcıya ulaştı.

Ticaret Bakanlığı vatandaşın satın aldığı ürüne ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırmak, ürünün tarladan sofraya yolculuğuna ilişkin tüm sürecin kontrol edilebilmesini sağlamak amacıyla "Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil" uygulamasını hayata geçirdi.

Sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulmasını ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesini hedefleyen uygulama kullanıcılardan tam not aldı. Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda toplamda 200 bin indirme sayısına ulaşan uygulama kolay kullanımı ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde vatandaşın beğenisini kazandı.

Vatandaş tüm sürece hakim

Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken künyeler, sebze ve meyveler için kimlik vazifesi görüyor. Künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Sorgulama işlemi tüketiciler tarafından "www.hal.gov.tr" web adresi üzerinden ya da "444 0 425" numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Böylelikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçilerek, vatandaşın tüm sürece hakim olması sağlanıyor.

Karekodu okutmak yeterli

"HKS Mobil" uygulamasıyla tüketiciler ürün künyelerinde yer alan karekodları mobil uygulama vasıtasıyla sorgulayarak künyede yer alan tüm bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebiliyor.

Öte yandan ilk olarak marketlerde başlayan ürün künyesi uygulamasının başta pazar yerleri olmak üzere tüm perakende satış noktalarında yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda da sona gelindi. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla piyasanın şeffaflaşması ve gıda güvenilirliğine yönelik etkin bir takip mekanizmasının oluşması hedefleniyor.

Tüketici sağlığının korunması açısından özel önem taşıyan, üretim esnasında kullanılan tarımsal ilaç ve gübre bilgilerinin de gelecek dönemde künyede yer almasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.