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Konut fiyatlarındaki düşüş devam edecek

04 Aralık 2024, Çarşamba 16:08
Konut fiyatlarındaki reel düşüş 9 aydır devam ederken, uzmanlar bu trendin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 151,1 oldu.

KFE, ekimde aylık yüzde 2,1, yıllık yüzde 26,8 arttı. Ekimde reel azalış ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Böylece şubatta başlayan reel azalış süreci 9'uncu ayda da devam etti.

Konut fiyatlarındaki reel düşüşün bir süre daha devam edeceği görüşünü paylaşan uzmanlar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, son aylarda konut satışlarındaki artışa işaret ederek, bu artışta Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) ve dövizden önemli ölçüde getiri sağlayan yatırımcıların fiyatı gerileyen konuta yönelmesinin etkili olduğunu söyledi.

Büyükduman, "Reel faiz oranları mevcut seviyesini koruduğu müddetçe orta vadede konut fiyatlarının reel olarak gerileyeceğini bekliyorum. Ancak önümüzdeki bir, iki aylık dönemden sonra konut fiyatlarının enflasyona paralel hareket etme ihtimali güçleniyor." dedi.

"İlk çeyreğe kadar reel düşüşlerin sürmesini bekliyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan da konut fiyatlarındaki reel düşüşlerin yeni yılın ilk çeyreğine kadar devam etmesini beklediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk çeyrekten sonra özellikle mevduat faizlerinde bir düşüş bekleniyor. Bu indirimlerle birlikte mevduat faizinde olan birçok yatırımcının tekrardan gayrimenkul sektörüne yönelmesi ve faiz düşüşüyle beraber konut kredilerine ulaşımın kolaylaşması sonrası faizin yüksek olması nedeniyle bekleyen talebin karşılık bulacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ilk çeyrekten sonra reel artışlar görebiliriz."

Akdoğan, krediye erişimde yaşanan zorlukların ve kredi oranlarının yüksek olmasının talebi düşürdüğünü ve bu nedenle fiyatların artış hızının epey azaldığını belirtti.

Son dönemde konut satış adetlerindeki artışa işaret eden Akdoğan, KKM'den çıkışların, altındaki yüksek getirinin ve nakdi olanların reel düşüşü fırsat bilmesinin bu artışta etkili olduğunu anlattı.

Akdoğan, bu dönemde özellikle nakdi olup da ev almak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini, özellikle ikinci elde amortisman süresi 140-150 aya kadar düşen satılık konutların bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Konut talebindeki canlılık devam edecek"

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan da fiyatlardaki reel düşüşün bir süre daha devam etmesini beklediklerini ancak bunun çok uzun sürmeyebileceğini bildirdi.

Reel düşüşün yeni yılla sona erebileceğini, bunda muhtemel faiz indirimlerinin etkili olacağını dile getiren Özcan, "Bekleyen talep son birkaç aydır piyasaya yansıdı ve artık stoklar sona gelmeye başladı. Özellikle TCMB'nin beklenen faiz indirimi ocakta başlarsa, bu indirim kredi faizlerine yansır ve talep canlanırsa, maliyetlerin de yükselmesiyle birlikte satış fiyatları yukarı yönlü gitmeye başlar." diye konuştu.

Özcan, özellikle kiralama piyasasındaki daralmanın konut arayışında olan belli bir kesimi satın almaya yönlendirdiğini ifade ederek, "Yüksek kira bedeli ödemektense, kira tutarıyla eş değer bir kredi taksiti ödeyebileceğini gören kesim, kredi maliyetine katlanarak kendi evini satın almaya yöneldi. Böylece konut talebi canlı kaldı. Bu canlılığın devam edeceğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Son dönemde konut stoklarının epey düştüğüne dikkati çeken Özcan, "Konut almayı düşünen vatandaşlarımız beklemeden harekete geçsinler. Piyasada yeterli proje alternatifi yok, yapı ruhsatlarındaki düşüş sürüyor, satın almak isteseler dahi yeterli konut piyasada olmayacak ya da en az 2-3 sene sonra teslim edilebilir olacak." tavsiyesinde bulundu.

AA

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