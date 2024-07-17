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17 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Konut satışındaki düşüş devam ediyor

17 Temmuz 2024, Çarşamba 12:36
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.

Ev satışları düşüyor

 

Ocak-haziranda ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 545 bin 74'e düştü.

İstanbul, haziranda konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

Yabancılara konut satışı

Haziranda yabancılara 1440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45,1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Bu ili 478 konutla İstanbul ve 116 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,7 azalarak 10 bin 461 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 332 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 156 konutla İran, 102 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,7 azalışla 51 bin 415 oldu.

Haziran ayındaki ipotekli satışların 1547'si, ocak-haziran dönemindeki satışların 12 bin 176'sı ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,4 olarak kaydedildi.

Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 artışla 493 bin 659 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 1,8 azalarak 25 bin 425'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 173 bin 324'e yükseldi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalış göstererek 53 bin 888'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 azalışla 371 bin 750 oldu.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    17.7.2024 15:13:44

    Heeey gidi günler heeey.1980-90'larda SSK'lı olup 5 yıl sigortalı olmuş yani 1800 günü tamamlayana SSK 2 milyon ve 10 yıl vadelei faizsiz kredi veriyordu.Bunu alan ve bunu lacak olanalrın SSK'da evraklarının tanziminde ilgili SSK il müdür yardımcısı bir büğümüze yardım eden olarak yazıyorum.Şimdi ise fiaz de faiz diyerek milletti her ihtiyacı için faize bulaştıranlar,mahkum edenelr el'an faizli krediyi dahi veremeeycek durumda,faize giripte konut almak isteyende alamıyooor.

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