Konutta “fahiş fiyat” krizi

Türkiye genelinde konut satış fiyatları ve kira bedelleri zirveye ulaştı.

Bir yandan pandemi öncesine göre yaklaşık iki katına çıkan ev fiyatları el yakarken, diğer yandan yeni ev bulabilmek her geçen gün zorlaşıyor. Yüksek dolar kuru nedeniyle artan inşaat maliyetleri, konut arzının azalması ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle, Türkiye genelinde ciddî bir konut sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle 15 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’da, hem satış hem kiralama bedellerinde fahiş artışlar dikkat çekiyor.

DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) Başkanı Nizamettin Aşa, özellikle İstanbul genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçmesi ile konut sıkıntısının arttığına işaret ediyor. Nizamettin Aşa, “Kabataslak bir deyim ile yaklaşık 10 bin bina yıkılacak ve ortalama yüz bin hane halkı kiralık ev arıyor” diyor. Hem satış hem de kiralamada yaşanan fahiş fiyat artışlarında, kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesindeki plansızlığın etkili olduğu belirtiliyor.