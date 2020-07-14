Konutta Haziran rekoru

Türkiye’de konut satışları, kamu bankalarının kredi oranlarındaki önemli düşüşün ve kampanyaların etkisiyle haziranda yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 273, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 209,7 artışla 190 bin 12 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 799 konutla (yüzde 15,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 payla Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1286,9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53,4 olarak belirlendi. AA

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