Elazığ Çiftçiler ve Hayvan Yetiştiricileri Derneği Başkanı Ergün Aslan, çiftçinin büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu söyledi.

Üretimde açıklanan arpa ve buğday taban fiyatlarını eleştiren Ergün Aslan “Elazığ’ın beş tane büyük ovası var ve bu ovaların sadece bir tanesini sulayabiliyoruz. O da sorunlu olacak şekilde suluyoruz. İklim değişikliğinin baskısıyla bu çok verimli ovalarımızda yağışların erken kesilmesi ile beraber buğday ekimi de sıkıntıya girdi. Sadece arpa ekimi yapılabiliyor bu verimli ovalarımızda. Fiyatlarını açıkladığınız zaman arpa fiyatlarını son 3 yılda hiç değiştirmezseniz bu artan girdilere rağmen, köylünün harcadığı emeğe göre, ücretlere göre değiştirmezseniz, köylü de bir kaosa yol açıyor, bir sıkıntıya yol açıyor. Tabiri caizse köylünün küçük kıyameti kopuyor” ifadelerini kullandı. Elazığ - Anka

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