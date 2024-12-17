Kredi borcu rekor seviyede

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin Ekim 2024 Aylık Bülteni, bireysel kredi borçları ve kredi kullanımında dikkat çekici bir artış olduğunu ortaya koydu.

85 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’de, kredi borcu bulunan kişi sayısı son bir yılda 2,1 milyon artarak 41 milyon 376 bine ulaştı. Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi borcu ise bir yıl içinde 63 bin 675 liradan 88 bin 155 liraya yükseldi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının son bir haftada 5,1 milyar lira artarak toplam 3 trilyon 814 milyar lirayla rekor kırdığını söyleyerek, “Bankaların icraya devrettiği bireysel kredi ve kredi kartı borçları, yılbaşından bu yana 61 milyar lira arttı” dedi. Gürer şunları söyledi: “Yılbaşından itibaren batık kredi kartı borçlarında yüzde 235, batık bireysel kredilerde ise yüzde 83 artış yaşandı. Yüksek faiz oranları ve enflasyon, gelir artışı sınırlı kalan vatandaşların borçlarını geri ödemesini imkânsız hale getirdi. İcra masrafları ve faizler hariç olmak üzere vatandaşların toplam 168,1 milyar lira kredi borcu bulunuyor.” MEHMET KARA - ANKARA

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