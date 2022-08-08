Kreş fiyatları da uçtu

Kreş fiyatları uçarken, aileler kreş ücretleri karşılamakta zorlanıyor. Türkiye genelinde resmi ve özel, toplam 30 bin 978 okul öncesi eğitim veren kurum var.

Bu kurumların öğrenci kapasitesi ise toplam 1 milyon 226 bin civarında. Evrensel’in haberine göre, kreş ücretini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Serap Yurtman ve Büşra Yılmaz, “Kreş ücretini karşılamakta zorlanıyoruz. Nitelikli ve iyi bir kreşe göndermek istiyorsanız çocuğunuzu, fiyatlar çok yüksek. Çocuklarımız özel bir kreşe gittiler çünkü kamu veya belediyenin kreşleri, anaokulları yarım gün oluyor. Bu saatler çalışan ebeveyne uymuyor. Gerekli eğitim, ilgi alaka olmadığı için de yollamak istemiyor aileler. Kamu kreşleri beslenme açısından bile yeterli değil. Özel kreşler de bunu bildiği için sağlıklı beslenme, nitelikli eğitim, branş dersler üzerinden fiyatları gittikçe artıyor. Çalıştığımız işyerinin kreşi yok. Eve yakın bir kreş olması için fazladan uğraştık. Parasını verebildikten sonra iyi bir kreş bulunuyor.” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi