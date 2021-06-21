Kuraklık arıcıları da vurdu

Kuraklık arıcılığı da olumsuz etkiledi. Niğde Ulukışlalı üreticiler, “Bahar yağmurları da yağmayınca gecikme oldu. Polen miktarındaki düşüklük ise arının gelişmesini de engelledi. Kolonilerde ‘asker’ diye tabir edilen ve bal çeken arıların sayısının 15 bin civarında olması gerekirken bu yıl ne yazık ki bu rakam 5 bine kadar düştü” dedi.

Niğde Ulukışla ilçesi sınırlarında 1600 rakımlı yükseklikte arıcılık yapan vatandaşları ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sorun ve talepleri dinledi. Arıcılar, bu yıl etkisini gösteren kuraklığın arıcılığı da olumsuz yönde etkilediğini belirterek, kuraklık sebebiyle hem verim hem de kalitede düşüş olacağını söyledi. Bal üretimindeki verim kaybının yüzde 70’lere ulaşabileceğini belirten Gürer, köylerde önemli bir gelir kaynağı olan arıcılığın kuraklık nedeniyle risk altına girdiğini belirtti. ARI SAYISI DÜŞTÜ Her yıl Mart ayında arıların gelişmeye başladığını, ancak bu yıl kuraklık sebebiyle gelişim sürecinin iki ay gecikerek Mayıs ayına kadar sarktığını ifade eden üretici, “Bu yıl kış mevsiminde tam kış olmadı, bahar yağmurları da yağmayınca gecikme oldu. Polen miktarındaki düşüklük ise arının gelişmesini de engelledi” dedi. Ankara - anka

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