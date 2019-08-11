Kurban pazarlarında yoğunluk

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşandı.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar başkentte belediyelerce oluşturulan yerlerde kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri keserken bazıları da kesim alanına gelen kasaba kestirmeyi tercih etti. Bazı kesim noktalarında kurban kesen vatandaşlara çay ve kavurma ikram edildi.

***

Kurban satıcıları ile sıkı pazarlık

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar ise bayramın birinci günü kurban satış yerlerindeydi.Alıcılar, elde kalan kurbanlarını satmak isteyen satıcılarla sıkı bir pazarlığa girişti. Kurbanlıklar, bayram öncesine göre daha uygun fiyata alıcı buldu. Kurban pazarındaki satıcılardan Talat Durak, Ankara'nın Kalecik ilçesinden 24 hayvan getirdiğini, 18'ini sattığını, 6'sını ise henüz satamadığını belirtti.

Kurban kesim ve satış noktalarında trafik yoğunluğu da yaşandı.