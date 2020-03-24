'Küresel ekonominin büyük darbe alacağı kesin'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) küresel ekonomik aktivitenin koronavirüs salgınından ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD ekonomisine ilişkin bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 olan daralma beklentisinin, halihazırda iki katına çıktığı kaydedildi. S&P açıklamasında, “Koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için alınan önlemlerin ardından küresel ekonomik aktivitenin büyük bir darbe alacağı artık kesin” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Avrupa’da bu yılın ilk yarısında ekonomik daralmanın ABD’dekine benzer şekilde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilirken, erken görülen ekonomik etkiler nedeniyle bu yılın ilk çeyreğindeki daralmanın ikinci çeyrektekinden daha fazla olabileceği kaydedildi.

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