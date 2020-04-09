"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel ticarette yüzde 32'lik daralma bekleniyor

09 Nisan 2020, Perşembe 10:15
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) küresel ürün ticaretinin 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 32'ye kadar düşebileceği uyarısı yaptı.

Raporun bulgularını, "Bu durumdan kaçınmak mümkün görünmüyor" diye yorumlayan WTO Başkanı Roberto Azevedo, yaşanan sağlık krizi ortamında önceliğin bu konuya verilmesinin kaçınılmaz olduğunu ve hükümetlerin insanların yaşamlarını korumak için kısıtlayıcı önlemler almak zorunda olduğunu vurguladı.

WTO'nun yayınladığı son raporda, bu yıl dünya ticaretindeki daralmanın yüzde 13-32 arasında olacağı öngörüldü, buna karşılık 2021 yılında toparlanma öngörüldü.

Raporda, bu yıl yaşanacak düşüşe yüzde 13-32 arasında geniş bir aralık verilmesinin, daha önce hiç yaşanmamış bir sağlık krizi yüzünden piyasaların ne kadar etkileneceğinin öngörülememesinden kaynaklandığı belirtildi.

WTO raporunda, salgının ne kadar daha devam edeceğine ve atılan politik adımların ne kadar etkili olacağına bağlı olarak 2021 yılında yüzde 21-24 arası bir toparlanma beklendiği belirtildi.

Etiketler: küresel ticaret, daralma
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Küresel ticarette yüzde 32'lik daralma bekleniyor

    'Obezite salgında büyük risk faktörü'

    Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belirlendi

    Koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 330 bini geçti

    Kovid-19 vakalarının tedavisi 'acil hal' kapsamında

    NYT: New York'a koronavirüs Avrupa'dan bulaştı

    Asıl çözüm adil yargı

    İnsan tabiatın bir parçası olduğunu unuttu

    Özel yurtlar mağdur ediyor

    Küçük esnaf için DP’den kampanya

    Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu aştı

    İsrail virüsü işgal için kullanıyor

    Yemen'de ateşkes kararı

    Köln'de ilk kez hoparlörden akşam ezanı

    İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu hakkında açıklama

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı: Türkiye'de vefat sayısı 812'ye yükseldi

    İngiltere'de bir gün içindeki en fazla ölüm gözlemlendi

    Kovid-19 virüsü izole edildi

    ABD'de Sanders Başkanlık yarışından çekildi

    En Çok Okunanlar

    Muhammed Yusuf Akbaş

    Şimdi helâlleşme vakti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    STK’lar da hür ve bağımsız olmalı
    Genel

    Asıl çözüm adil yargı
    Abdurrahman AYDIN

    Kaderin her şeyi güzeldir
    Cevher İLHAN

    “Tek adam sistemi” tıkıyor
    Risale-i Nur'dan

    Evhamı kaldır, hastalığın kökünü kes!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hesap Günü sorulsa ki…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye
    Faruk ÇAKIR

    Evden eğitim nasıl?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.