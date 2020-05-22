Kurulan şirket sayısı yüzde 66 azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Nisan ayında 2 bin 878 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirilirken Covid-19 salgını nedeniyle bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 66,01, kooperatif sayısı yüzde 56,38, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 67,46 azalış gösterdi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 45,48, kooperatif sayısı yüzde 81,03 azalırken, kapanan gerçek kişi ticarî işletme sayısı yüzde 15,09 arttı. Nisanda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 57,97, kooperatif sayısı yüzde 32,29, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 51,42 azalış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 42,70, kooperatif sayısında yüzde 78 azalış olurken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 31,46 artış gerçekleşti.

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