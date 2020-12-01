Marmaray’da aktarma indirimi kalktı

Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı.

İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi. Sputnik’teki habere göre dün sona eren “Aktarma alır” uygulamasıyla, Marmaray’a aktarma yapan tam İstanbulkart kullanan bir vatandaş, 3.50 TL metro ücreti ödedikten sonra 3.50 TL daha ücret ödeyerek yolculuğunu Marmaray Hattı’nda 7.00 TL toplam ücretle tamamlıyor. Marmaray’dan sonra metro ve otobüs gibi diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan yolculuklarda ise aktarma indirimi devam edecek.

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