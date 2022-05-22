Marmaray ile 700 milyon kişi seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'ın, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağladığını belirterek "Açıldığı günden bugüne 700 milyon kişi Marmaray ile seyahat etti." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın İstanbul kent içi yolcu taşımacılığının belkemiği olduğunu bildirdi.

Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete girdiğini anımsatan Karaismailoğlu, projenin hizmete açılmasıyla 76,3 kilometrelik Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya indiğini belirtti.

Karaismailoğlu, İstanbul'da kenti içi ulaşımı rahatlatan ve nefes aldıran Marmaray'ın, Gebze'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım imkanı sağladığını vurgulayarak sadece 4 dakikada Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş imkanı sağlandığının altını çizdi.

Her geçen gün yolcu talebinin arttığını kaydeden Karaismailoğlu, "Açıldığı günden bugüne 700 milyon kişi Marmaray ile seyahat etti ve 28 milyon kilometre yol katetti. Yani dünyanın çevresinde 700 tur atmış oldu. Binlerce araç sahibinin Marmaray'ı tercih etmesiyle, binlerce ton zehirli gazın çevreye salınımı engellendi. Ayrıca Marmaray'ı tercih edenler diğer ulaşım araçlarını kullananlara göre ortalama bir saat zaman tasarrufu sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Günde 289 sefer gerçekleşiyor

Karaismailoğlu, 1 Nisan 2022'de, 648 bin kişiyle yolcu taşıma rekoru kırıldığını, 2022'de günde ortalama 505 bin yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.

Gebze- Halkalı arasında günde 289 sefer düzenlendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Marmaray'da seferler 06.00-23.00 saatlerinde yapılıyor. Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerine, Yenikapı, Sirkeci, Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar ve Söğütlüçeşme gibi yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu istasyonlarda da metro, metrobüs, şehir hatları vapurları ve tramvaya bağlantısı bulunuyor. Ayrıca Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı gibi İstanbul'da inşa edilen yeni raylı sistemlerle de entegrasyonu bulunuyor."

Ana hat ve yük taşımacılığı da kesintisiz oldu

Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığının değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz hale geldiğine işaret eden Karaismailoğlu şunları kaydetti:

"Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşıyor. Gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Orta Koridor'un altın halkasını oluşturan Marmaray ile Çin'den Avrupa'ya kadar olan büyük bir hinterlanttaki yükler, kesintisiz bir şekilde taşınıyor. Yük treni geçmeye başladığı 17 Nisan 2020'den itibaren toplam 1828 yük treni Marmaray'dan geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu uluslararası yük olan 1828 tren ile 1,5 milyon ton yük Marmaray'dan geçiş yaparak taşındı."