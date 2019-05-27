MB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar

Merkez Bankası, yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) zorunlu karşılıklara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi. AA

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