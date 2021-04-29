MB’nin enflasyon tahmini yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sunumunu yaptığı 2021 yılı ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye revize edildiğini açıkladı.

MB’nin 2022 beklentisi de yarım puan artışla yüzde 7,5 oldu. 2021 yılına ilişkin gıda enflasyon beklentisi yüzde 11,5’ten yüzde 13’e yükseltildi. TCMB Başkanı olarak ilk rapor sunumunu gerçekleştiren Kavcıoğlu, TCMB 2021 ortalama ham petrol tahmini 54,4 dolardan 64,4 dolara çıktığını belirtirken, “Gıda enflasyonu tahmini yukarı yönlü güncellendi. Önceki raporda yüzde 11,5 olan 2021 gıda enflasyonu yüzde 13 oldu. 2021 TÜFE tahmini yüzde 9,4’ten yüzde 12,2’ye revize edildi. 2022 TÜFE tahmini de yüzde 7’den yüzde 7,5’e revize edildi. Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 12,2 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 7,5’e gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

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