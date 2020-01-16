Merkez Bankası faizi düşürdü

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020'nin ilk toplantısında politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11.25'e indirdi. Merkez Bankası böylece son 5 toplantıda faizi 12.75 puan indirdi. Merkez'in faiz kararı sonrası dolar/TL 5.86'nın altını gördü.

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