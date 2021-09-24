'Milletin aklıyla alay etmeyin'

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, aralarında Şok marketlerinin de olduğu zincir marketlere yönelik “fahiş fiyat” suçlamalarına cevap verdi.

“Ya bu memleketin planlamacısı yok mu?” diye soran Ülker, “Bir sene dağ-taş soğan dolu ertesi sene piyasada soğan yok. Marketlere yükleniyorlar. Marketçi alıp satıyor. Parasını üreticiye ödüyor. Yani milletin aklıyla alay etmeye lüzum yok. Herhangi bir fahiş fiyat varsa (ürün) asla satılmıyor zaten. Biz yüzde 1 kazanıyoruz. Bunu indirsek ne olur? Daha pahalıya alıp ucuza satabilen biri doğmadı. Desen ki, “Aldığın fiyata satma” o zaman hakikaten Alaeddin’in cini lazım. “Aldığın fiyata satmayacaksın.” Nasıl olacak bu iş? O dönem domates fiyatlar indirildi. Sadece domatesten 35 milyon TL zarar ettik. Türkiye’de enflasyon yüzde 19 civarında, üretici enflasyonu ise yüzde 45. Yani aradaki fark aslında biz üreticilerin ne kadar fedakarlık yaptığının kanıtı. Artık herkes TL’nin değerlenmesi için çalışması gerekiyor. Neden başkasının parasının değer kaybetmesini bekliyoruz” dedi.