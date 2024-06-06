‘Milletin yaşadığı sefaletin sorumlusu AKP’dir’

Araç muayene istasyonlarının ihalesinin 2007 yılında 512 milyon dolara 20 yıllığına verildiğini belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Bugün bu istasyonları yılda 2.2 milyar dolar kazanç sağlıyor. AKP’li isimlerin bu ihalelerde yer aldığı biliniyor. Bunun hesabı sorulmalı” dedi.

2023 yılında 38 milyon aracın muayene yapıldığını, her biri 2000 TL’den 72 milyar Lira ödendiğini söyleyen Çömez, “Bu konuda Meclis’te Araştırma önergesi verdik, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Ülkede milletin yaşadığı sefaletin, ekonomik dramın, travmanın tek müsebbibi AKP’dir” şeklinde konuştu. Çömez, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi sorunlar yaşadığını ifade ederek “Çiftçi kan ağlıyor, üretim maliyetleri artmış durumda. Ülke ithalata bağımlı hale getirildi, yerli üretim desteklenmiyor “dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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