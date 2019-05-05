"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Milyonerlere 13 bin kişi daha eklendi

05 Mayıs 2019, Pazar 17:42
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Mart sonu itibarıyla 2018’e göre 12 bin 777 kişi artarak 192 bin 903’e ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Mart sonu itibarıyla 192 bin 903’e ulaştı. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 12 bin 777 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 205 milyar 798 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 251 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2018’e kıyasla 11 bin 200 kişi artarak 173 bine ulaşırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 112 milyar 716 milyon lira oldu. Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar 108 milyon lirası yerel para cinsi, 662 milyar 438 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 171 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 432 bin lira olarak hesaplandı.

AA

Etiketler: milyoner
Okunma Sayısı: 79
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Hamas komutanını öldürdü

    Kararnameyle değil, yasa ile kurulmalıydı

    Çiftçinin beklentisi karşılanmadı

    Seçimin iptali hukuken mümkün değil

    'Vekiller milyonluk araca böyle biner' haberlerine ilişkin TBMM'den açıklama

    Gazze'de sivilleri taşıyan araç da hedef alındı: Dünden bu yana 10 Filistinli şehit oldu!

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurluyoruz...

    "İsrail ordusuna saldırılarına devam etmesi emrini verdim"

    Avustralya'daki Müslümanlar Ramazanın ilk teravih namazını kıldı

    Şampiyonluk yarışında en kritik randevu

    2 Filistinli daha şehit oldu

    Dev karşılaşma Cüneyt Çakır'ın

    Ramazan'ın başlangıcında Marmara'da havalar nasıl olacak?

    İstanbul'da enderun geleneği 30 camide sürdürülecek: Enderun usulünün tarihçesi...

    Yıkım gün ağırınca ortaya çıktı: Gazze'de son durum?

    Abbas'tan ''suskunluk'' tepkisi

    Şehit Yüzbaşı Özdemir ebediyete uğrulanıyor

    NATO'dan S-400 açıklaması

    Gazze'de şehit sayısı 7'ye, yaralı sayısı da 43'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Sallantı ve çatırtı” sesleri artıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kuvvet değil; hak, akıl, bilgi, kanun ve kamuoyu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fazilet Kırmızı

    Duâ umuttur
    Genel

    Karikatürler
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanınızı ruh u canımla tebrik ederim
    Genel

    Toplum kasıtlı olarak eğitimsiz bırakılmıştır
    Adnan NACİR

    Şuradingo’nun Ahırı
    Genel

    Demokrasi yara almasın
    Faruk ÇAKIR

    Türkiye dostlarını dinlesin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.