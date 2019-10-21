Milyonerlere 8 ayda 30 bin kişi daha eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenenbilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın ağustos sonunda 6 milyon 1lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ağustos sonunda 2018'e kıyasla 26 bin 386 kişi artarak 188 bin 186'ya çıktı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 151 milyar 883 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 121 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 21 bini aştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 21 bin 868'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 542 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 92 milyar 343 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 203 milyon lirası yerel para, 82 milyar 685 milyon lirası yabancı para ve 455 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 223 bin lira olarak hesaplandı.