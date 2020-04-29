MKE hurda satacak

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif araç parçaları ve hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası muhtelif araç ve hurda malzemeler, bulundukları kurum-kuruluşların depo ve sahalarından teslim edilmek üzere kapalı zarfla teklif alınarak satışa sunulacak. Bu malzemeler arasında, araç, iş makinesi parçaları, paslanmaz, halat, tezgah, elektrik motorları, alüminyum ve demir çelik hurdaları, pvc-plastik, elektrik/elektronik, kağıt, demir çelik talaşı, mazot, motosiklet hurdaları gibi çok sayıda parça yer alıyor.

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