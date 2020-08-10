Mobilya sektörü 7 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk mobilya sektörü, bu yılın 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün 7 aylık ihracat karnesini açıkladı.

Halihazırda 500 bin kişiyi istihdam eden, aynı zamanda dünyanın 13'üncü büyük üreticisi durumunda bulunan Türk mobilya sektörünün, 2020'nin 7 ayında 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Güleç, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış miktarının yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.

Güleç, Türk mobilya sektörünün sadece temmuzda 347 milyon dolarlık ihracat yaparak bir önceki aya göre yüzde 17,43'lük artış yakaladığını kaydetti.

Haziran-temmuz aylarında mobilya tarafında yaşanan güçlü toparlanma ve talep artışının yılın kalan aylarında da devam etmesini beklediklerini aktaran Güleç, "Hedefimiz net ve kesin... Geçen yıl 3,5 milyar dolar olan ihracatımızı yüzde 17-18 artırarak yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.