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21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Mobilyacılardan 3,5 milyar dolarlık ihracat

20 Ocak 2021, Çarşamba 18:30
MOSDER BAŞKANI MUSTAFA BALCI, TÜRKİYE’DE MOBİLYA SANAYİİNİN DAHA DA GÜÇLENEBİLMESİ İÇİN YENİ VE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

Türkİye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu  Başkanı Mustafa Balcı, geçen yıl yurt içinde 50 milyar liralık satış grafiğine ulaştıklarını, yurt dışına ise 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. MOSDER’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Balcı, Türkiye’de mobilya sanayisinin daha da güçlenebilmesi için yeni ve büyük yatırımlar yapılması gerektiğini belirtti. Balcı, mobilya sektörünün yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği başarıya dikkati çekerek, “Geçen yıl yurt içinde 50 milyarlık satış grafiğine ulaştık. Yurt dışına ise 3,5 milyar dolar dolar ihracat gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. Salgında sektörün, krizi hızlıca yönetebilme kapasitesi sayesinde ayakta kaldığını belirten Balcı, şunları kaydetti: 

Altyapı sayesinde ayakta kaldık

“Pandemide de gördük ki işletmelerimizin yenilik yapabilme, krizi hızlıca yönetebilme ve teknolojik altyapı ile istikrarlı üretim yeteneği sayesinde sektörümüz ayakta kalabildi. İstanbul, Kayseri, İnegöl, Ankara, Hatay, Bolu gibi şehirlerimizde organize sanayi bölgelerimiz  yer almaktadır ancak Türkiye’nin üretim potansiyeli açısından daha çok organize sanayi bölgeleri yatırımına ihtiyaç var.”      

SANAYİ TESİSLERİ DAHA ÇOK GELİŞTİRİLMELİ     

Mustafa Balcı, katlı işletmelerin maliyetinin daha yüksek olduğunu, bu nedenle mobilya üretim merkezlerinde büyümenin yatay yönde olması gerektiğini vurgulayarak, “Üretim merkezlerinin bir arada olduğu, altyapı hizmetlerinin de bu merkezlere daha kolay yoldan ulaşabildiği ve mobilya sanayinde hizmet veren firmaların birlikte, aynı sinerjide faaliyet gösterebilmelerinin önünü açmak için organize sanayi bölgelerine yönelik yatırım yapılmasını arzuluyoruz.” ifadelerini kullandı.  

AA

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