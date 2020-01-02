Mobilyada KDV yüzde 8'e düşürüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mobilyada KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğünü açıkladı.

Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mobilya sektöründe KDV indirimi

Albayrak, İVME Paketi içinde seracılık noktasında finansman paketi kapsamında, haziran ayından bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2,6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.

Bunun tamamının kullandırıldığını söyleyen Albayrak, "Gerek genel tarım gerek seracılık noktasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek çiftçi gerek KOBİ ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale'de tarım ve sanayi yanında önemli oranda mobilyacılık sektörünün de öne çıktığını aktaran Albayrak, Kayseri'de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mobilya sektörünün ciddi oranda bir 'Mobilyada KDV'yi yüzde 18 indirelim' yönünde bir talebi olmuştu. O ziyaret sonrası Gelir İdaresi Başkanımız, tüm sektör, mobilyacılarımız büyük bir beklenti içinde güzel bir adım bekliyordu bizden. Bu manada çalışmalarımız, Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de söyledim. İhracatta da aynı şekilde oranda artış hedefi koymamız lazım. Hem iç piyasaya bu maliyetler yansıyacak hem de inşallah ihracatı da bu manada üretimi de istihdamı da artıracağımızın sözünü Kayseri'de vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, banka müdürleri ve iş insanları katıldı.