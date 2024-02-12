Motorin 45 lirayı aşacak

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre; pazartesiyi salıya bağlayan gece motorinin litresine 2,56 lira zam bekleniyor. Son zamla motorinin litre fiyatı 45 lirayı aşacak. Akaryakıt fiyatları artık haftalık zamlanmaya devam ediyor.

Son zam haberinin ise motorine yapılacağı yönünde geldi.Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre; pazartesiyi salıya bağlayan gece motorine 2 TL 56 kuruş zam bekleniyor. Birçok ilde motorinin litre fiyatı 45 TL’yi geçerek, tüm zamanların rekoru kırılacak. Motorine 20 ve 30 Ocak’ta, benzine 24 Ocak’ta zam gelmişti. İstanbul Anadolu Yakası güncel motorin fiyatı 41,63 lira, Ankara’da ise 42,43 lira.

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