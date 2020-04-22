Muğla'da yaş sebze ve meyve üretimiyle sürüyor

Yaş sebze ve meyve üretiminin sorunsuz devam etmesi için her türlü önlemin alındığı Muğla'dan yılın üç ayında Balkan ülkelerine 26 bin ton domates ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Muğla'daki çiftçiler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen aldıkları tedbirlerle üretime devam ediyor. Sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmanın içine giren çiftçiler, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına gönderiyor. Ürünler, sağlık ve hijyen koşulları ön planda tutularak tüketiciye sunuluyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Bölgede tarımsal üretimin aksamaması için üreticilerle sürekli görüşüldüğünü, her türlü kolaylığını sağlandığını anlatan Civelek, birçok ürünün de turfanda olarak yetiştirilip pazara gönderildiğini bildirdi.

Ürün konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Civelek, "Muğla'daki çiftçiler tarlasında, serasında çalışmaya devam ederek hem ülke hem de dünya için yaş sebze ve meyve üretmeyi sürdürüyor." dedi.