Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

Gayrimenkul sektörü düşen alım gücü, yüksek faizler nedeniyle darboğazda. Yatırımcının yurtdışı konut alımı 3 milyar dolara yaklaşırken müteahhitler de konut üretimine başladı.

Yerli konut yatırımcısından sonra müteahhitler de çareyi yurtdışında arıyor 2024’ün ilk beş ayında Türk vatandaşlarının yurtdışında yaptığı emlak alım tutarı 1.1 milyar dolara yaklaştı. Konut yatırımının bu yıl 2023’e göre yaklaşık yüzde 50 artışla 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yurtiçinde ise konut satışları sürekli düşüyor. Aylık 150 bin olan satış rakamları, 70 binlere kadar geriledi. Haber Merkezi

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