Nakit paralar temizlenecek

Yılbaşından bu yana bütün dünyayı endişelendiren salgın hastalıkların yayılmasında, elden ele dolaşan nakit paranın da etkisi olduğu ve nakit paraların temizlik işlemine tabi tutulması gündemde.

Mastercard öncülüğünde, Oxford Üniversitesi bilim adamları tarafından, Avrupa çapında 15 ülkenin para birimine yönelik olarak gerçekleştirilen araştırma, banknotların üzerinde barındırdığı bakterileri ortaya koydu. Bilimsel testler, banknotların üzerinde 26 bini aşkın bakteri bulunduğunu ispatladı. Bu bakteriler arasında, solunum ve idrar yolunda enfeksiyona neden olan bakteri bile bulunuyor. ABD’de yapılan bağımsız bir araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu parada 12 gün boyunca yaşıyor. İstanbul - Nihat Orhan

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