Nüfusun dörtte biri yardıma muhtaç

Aile Bakanlığı’nın hazırladığı sosyal yardım karnesi, Türkiye’nin derin ekonomik krizini ortaya koydu. 1 Haziran itibarıyla yardıma muhtaç hane sayısı altı ayda 500 bin artarak 4 milyon 278 bine ulaştı. Türkiye’de sosyal yardımlarla yaşamını sürdüren vatandaş sayısı, resmi verilere göre 17 milyon 114 bin 912’ye ulaştı.

1 Haziran itibarıyla Türkiye’nin sosyal yardım karnesini ortaya koyan verilere göre, sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 4,2 milyonu aştı. 2022 yılında 3 milyon 99 bin 560 hane ile başlayan Aile Destek Programı, Mayıs 2024 itibarıyla 3 milyon 479 bin 832 haneye ulaştı. BirGün’ün haberine göre; aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olan kişiler için genel bütçeden ödenen Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine ilişkin veriler de dikkat çekici. Mayıs 2024 verilerine göre, 9 milyon 444 bin 458 kişinin GSS primi devlet bütçesinden karşılandı. Ailelerinin yoksulluğu nedeniyle bakılamayan ve ailelerinden alınma riski bulunan çocukların sayısı da giderek artıyor. Haber Merkezi

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