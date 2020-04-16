OPEC'in ham petrol üretimi martta arttı

OPEC'in günlük ham petrol üretimi mart ayında bir önceki aya göre 821 bin varil artarak 28 milyon 610 bin varile yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 620 bin varil artarak yaklaşık 99 milyon 860 bin varile çıktı.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 200 bin azalışla 71 milyon 250 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi martta önceki aya göre 821 bin varil artışla 28 milyon 610 bin varile yükseldi. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 28,7 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt olarak belirlendi.