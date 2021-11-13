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13 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Otogaza bir zam daha

13 Kasım 2021, Cumartesi 21:17
15 Kasım itibarıyla otogazın birim fiyatına 25 kuruş daha zam geliyor. Bir buçuk ayda 1,96 TL zamlanan otogazın fiyatı 7 lira civarına ulaşacak.

Son olarak 2 Kasım’da fiyatı 49 kuruş artan LPG’ye bir zam daha geliyor. Sözcü’nün haberine göre otogazın birim fiyatına 25 kuruş zam yapılması kararı alındı. Zamlı tarife, 15 Kasım Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece yürürlüğe girecek. Ekim ayında 93 kuruş zamlanan LPG’ye 2 Kasım’da 49 kuruş daha zam yapılmıştı. Son artışla birlikte LPG’de bir buçuk aylık dönemde uygulanan toplam zam 1,69 TL’ye ulaştı. Otogazın litre fiyatı İstanbul’da ortalama 6,92 TL, Ankara’da 7 TL, İzmir’de ise 7,03 TL civarında. İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinde otogaz fiyatı yaklaşık 4,05 TL seviyesindeydi. 11 aydaki zam oranı yüzde 71 oldu.Benzin ve motorin gibi otogazda da özel tüketim vergisi (ÖTV) “eşel mobil sistemi” kapsamında sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatına yansıyor.

Haber Merkezi

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