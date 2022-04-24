Pazarda fiyatlar hâlâ ucuzlamadı

Kış aylarının bitmesine rağmen yaş sebze ve meyve fiyatları pazar tezgahlarında hala yüksek seyrediyor.

Havaların ısınmasıyla önceki haftalara göre bazı ürünlerin fiyatları düşse de alım gücünün azalmasından şikayet eden müşteriler için bu fiyatlar hala yüksek. Pazarcılar ise tarladan tezgaha uzanan süreçte artan girdi maliyetlerinden ve işlerinin azalmasından dert yanıyor. İzmir’in Bozyaka mahallesindeki semt pazarında soğan 5 lira, patates ve salatalık 10 lira, domates 12 lira, kıl biber 30 lira, kabak 12 lira, taze fasulye 30 lira, patlıcan 16 lira, portakal ve elma 5 liraya satılıyor. Etiketlerin çoğunda ürünlerin yarım kilosunun fiyatı yazıyor. Pazara alışverişe gelen ev kadını Nermin Görmez tezgahlardaki fiyatları yüksek bulanlardan. VOA Türkçe’ye konuşan Görmez, “Ben 100 lirayla geldim ve 5 lira param kaldı. 5 lirayla da çocuklar her türlü meyve istedi ama hiçbir şey alamadım. Eskiden 50 lirayla pazar arabasını dolduruyordum, her şeyimi A’dan Z’ye alıyordum. Geçen yıl 50 lirayla pazara çıkıyordum” dedi. Haber Merkezi

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