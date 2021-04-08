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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Peynir artık gramla

08 Nisan 2021, Perşembe 21:00
DENİZLİ MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA,“GRAMLA PEYNİR ALMAK ZORUNDA KALAN, PAZARDAN MEYVE SEBZEYİ KORKA KORKA TARTTIRAN HALKIN BU HALE DÜŞMESİNİN İZAHI OLAMAZ. LEBALEB KONGRELERİ YAPANLAR, HALKIN ARASINA KARIŞMIYOR, ACI TABLOYU GÖRMEZDEN GELİYOR” DEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Pazarcıları, kahvecileri, esnafı dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: “Üretimin bitirilmesi, desteklenmemesi pazarcıyı da esnafı da, tüketiciyi de içinden çıkılamaz bir hale sürükledi. Gramla peynir almak zorunda kalan, pazardan meyve sebzeyi korka korka tarttıran halkın bu hale düşmesinin izahı olamaz. Lebaleb kongreleri yapanlar, halkın arasına karışmıyor, acı tabloyu görmezden geliyor” dedi. 

5 KİŞİLİK AİLE 100 GRAMLIK PEYNİR ALABİLİR HALE GETİRİLDİ  

İnsanların artık gramla peynir aldığını, bir lokmada bitecek peyniri alan 5 kişilik bir ailenin nasıl yetineceğine akıl sır erdiremediğini belirten peynirci Necati Önür, “Peynirin kilosu 30 TL oldu, insanlar hâlâ 5 TL’lik peynir alıyor. 100 TL’lik banknot çıktığında 7 kg tereyağı alınabiliyordu, bugün tereyağının kilosu olmuş 55-60 lira, 100 TL’ye 2 kg tereyağı dahi alınamıyor. İnsanlar 1 günlük yevmiyesiyle 2 kg tereyağı dahi alamıyor. Halimize şükür di- yoruz, ama aslında iyi değiliz. Betonlara para yığarken, nakit parayı binalara yığarsan, yollara para yığarken… Sabaha kadar asfalt yap, köprü yap, para getirmiyor. Fabrika yapmalı, üretimi desteklemeli, çiftçiye destek vermeli… Üretim olmazsa olmaz. Mazotu vergisiz vereceğim deseler bak çiftçi nasıl üretiyor” dedi.

MASRAF, GİDER, VERGİ ÇOK

Pazaryerinde, bakkal ve kahvehanelerde halkın sıkıntılarını dinleyen Gülizar Biçer Karaca’ya esnaf iktidardan beklentisini de anlattı. Karaca, halkın herşeyin farkında olduğunu, verilen sözlere bakmadığını belirterek, “Esnafı, halkı dinlesinler. Belgelerden, prosedürlerden, vergilerden beli bükülen pazarcılar dertlerini kimse duymuyor” dedi.

 

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