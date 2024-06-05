Piyasada fiyatlar düşmez

İKTİDARIN FİYATLARIN DÜŞECEĞİ ALGISI YAPMAYA ÇALIŞTIĞINI SÖYLEYEN PROF. AZİZ ÇELİK, “ENFLASYONUN DÜŞMESİ, FİYATLARIN DÜŞMESİ ANLAMINA GELMEYECEK. ÇALIŞANLAR DAHA UCUZA ÜRÜN ALMAYA BAŞLAMAYACAK” DEDİ.İ

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik hükümetin rekor kıran enflasyona rağmen asgari ücrete zam yapılmayacağını defalarca açıkladığına işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin “dezanflasyon başladı” açıklamalarıyla fiyatların düşeceği algısı yapmaya çalıştığına vurgu yapan Prof. Çelik, “Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmeyecek. Çalışanlar daha ucuza ürün almaya başlamayacak” diyor. DW Türkçe’ye konuşan Prof. Çelik, enflasyonda olumlu bir gelişme olabilmesi için milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin yaşam koşullarında kayda değer bir iyileşme gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Çelik, “Emeklerin kök aylıklarını artırıp tamamlanan aylıklarını artırmayacaklar. Dolayısıyla enflasyonla mücadeleyi faturayı ücretlilere ve emeklilere kesmek olarak yürütüyorlar. Ben bu politikanın devam edeceğini düşünüyorum” diye konuşuyor. Haber Merkezi

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