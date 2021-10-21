Piyasalar sallandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar kırılırken, dolar/TL 9,47’yle, euro 11,05’le tarihi zirvelerini gördü. Dolar/TL güne 9,25 seviyesinden başlarken, euro 10,80 seviyesinden başlamıştı. Gram altının fiyatı ise 541 lirayla tarihi zirvesini aştı. Kararın ardından Borsa İstanbul da yüzde 1’e yakın değer kaybetti. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi ve dolar kurunun tarihi zirveyi görmesini ekonomistler yorumladı. Ekonomist Uğur Gürses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “Yandı gülüm keten helva...Çok yazık” dedi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy karara tepki olarak “Tam bir saçmalık! Bunlar ekonominin e’sinden anlamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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