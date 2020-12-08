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9 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Polis alımı başvuruları başladı

08 Aralık 2020, Salı 14:00
Polis Akademisi Başkanlığına tarafından yayımlanan ilana göre; 27. dönem POMEM polis alımı kapsamında lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın; önlisans mezunu ise bin 360 erkek, 240 kadın alınacak.

Polis alımı başvuru sürecinin ardından sınav ve mülâkat süreçlerini geçen adaylar Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim görecek. POMEM polis alımı başvuruları 8 Aralık’ta başladı. Adaylar 21 Aralık 2020 tarihine kadar polis alımı başvurusu yapabilecek. Bu süreçte başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Ankara - aa

AA

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