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26 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Reel sektör faiz kıskacında

26 Ocak 2021, Salı 00:01
ERDOĞAN’IN “KARŞIYIM” DEMESİNE RAĞMEN MB’NİN ARTTIRMAYA DEVAM ETTİĞİ FAİZ, REEL SEKTÖRÜ BUNALTIYOR.

YASİN AYDIN - İSTANBUL

DÜNYANIN TAM TERSİNE

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Başkanı Ayhan Karahan: “Salgın sürecinde ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek ve reel sektörlerini yaşatabilmek için faizleri sıfırlarken, bizde tam tersi yüksek faiz artışına gidiliyor.”

 

BORÇ YÜKÜ KATLANDI

“Reel sektörün borç yükü salgının da etkisiyle GSMH ın %39.7’sinden %76.5’ine çıkmışken  bu borç yüküyle batmaması, işine devam edebilmesi için can suyu öneminde yeni imkânlara kavuşması gerekir.”

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REEL SEKTÖR FAİZ KISKACINDA

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, “Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek, reel sektörlerini yaşatabilmek için faizleri sıfırlarken, kredi artışına giderken bizde ise tam tersi yüksek faiz artışına gidilmiştir” dedi. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) son yaptığı toplantıda faiz oranını % 17’de sabit tutarak güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesini, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağına işaret İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, “PPK enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikasının duruşuna kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesinde kararlı olduklarını ifade etmiştir” dedi.

Faizler dünyanın tersine yükseldi

Türkiye Ekonomisi her yıl büyümeyi hedeflemişken; Para Politikası Kurulu’nun fiyat istikrarının sağlayarak enflasyonu düşürmek için faizleri yükselterek, kredileri kısarak, iç talebi daraltmayı ve ekonomiyi yavaşlatmayı tercih ettiğine değinen Karahan, “Bütün dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde ülkeler ekonomilerini ayakta tutabilmek, reel sektörlerini yaşatabilmek için faizleri sıfırlarken, kredi artışına giderken bizde ise tam tersi yüksek faiz artışına, kredi kısıtlamasına gidiliyor. Türkiye’de reel sektörün borç yükü salgınında etkisiyle GSMH ın % 39,7 den % 76,5 e çıkmışken reel sektörün bu borç yüküyle batmaması, işine devam edebilmesi için can suyu öneminde düşük maliyetli yeni kredi imkanlarına kavuşması gerekir. Türkiye’de iç talebin daraldığı bu dönemde bir işletmenin % 17 faiz oranıyla alacağı krediyle işletmesini bırakın büyütmeyi döndürebilmesi dahi çok zordur” ifadelerini kullandı.

Karahan, ayrıca, “Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) reel sektörün krediye en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde uygulamaya soktuğu yüksek faiz oranları ve sıkı para politikasıyla kredileri kısarak reel sektöre kalan sağlar bizimdir diyerek yaklaşmamalı; reel sektöre bir başka bahara diyerek başka bir kapıyı göstermemelidir” değerlendirmesinde bulundu.

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