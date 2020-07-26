Rehavetimiz Kovid-19’a yarıyor

Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, mayıs ayından bu yana kaydedilen en yüksek can kaybının temmuzda yaşandığını söyleyerek, “Sıcak havalara aldanıp rehavete kapılmayın” uyarısında bulundu.

Türkiye‘de Temmuz ayı genelinde Kovid – 19 virüsüne bağlı günlük vak’a sayısı 900’ün üzerinde seyrederken vefat sayısı da yine Temmuz ayı başından itibaren her gün 16 ve üzeri olarak kayıtlara geçti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, tesbit edilen yaklaşık 260 bin vakayla, salgının başlangıcından bu yana sadece bir gündeki en büyük artışında son 1 hafta içinde (18 Temmuz Cumartesi günü) görüldüğü açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda ve uzmanların da sık sık üzerinde durduğu gibi yaz mevsimi dolayısıyla sıcak havalara aldanıp vatandaşların maske takmaması, düğün ve asker uğurlaması gibi kalabalık ortamlara girildiğinde de sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dolayısıyla günlük vak’a sayılarına bakıldığında kişilerin rehavete kapıldığı rahatlıkla görülebiliyor.

Havalar sıcak olsa da maskeyi ihmal etmeyin!

Konuyla ilgili açıklama yapan Arizon Maske Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özden, “Küresel bazda bakıldığında 10 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek can kaybı rakamı Temmuz ayında gerçekleşmiş oldu. Yaz mevsimi olması dolayısıyla insanlar daha çok sosyalleşmeye başladılar ve fakat sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını da bu doğrultuda maalesef gözlemleyebiliyoruz. Kovid-19 salgınına karşı ilk günden itibaren en önemli korunma kalkanlarından biri olarak maske kullanımı olduğunu biliyoruz. Bizler halkımızı maske kullanımı konusunda tedbirli olmaya davet ediyoruz” dedi.