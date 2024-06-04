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4 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Resmi tahmine ulaşmak imkânsız

04 Haziran 2024, Salı 10:03
TCMB eski başekonomisti Prof Dr. Hakan Kara, yaptığı paylaşımda, açıklanan TÜİK enflasyon verilerinin ardından 2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın imkansız olduğunu söyledi.

Kara, yüzde 38 olan resmi tahminin tutması için yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 1,7 olması gerektiğini söyledi. Ekonomist İris Cibre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Merkez Bankasının 38% hedefine ulaşabilmek için bundan sonraki 7 ay ortalama 1.17% aylık enflasyon açıklanmalı. Zam yapılmayacağı açıklanmış ücretli, böylesine hayali dezenflasyonist beklentiye rağmen, sene sonunda 26% erimiş olacak" ifadelerini kullandı. Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise söz konusu rakamlara ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçmiş olsun. Geçen yıl Merkez Bankası beklenti anketlerine katılıp, enflasyonun %29 olacağını iddia eden arkadaşlar ne düşünüyor acaba?"

Haber Merkezi

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