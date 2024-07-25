Ücretler azaldı, rant gelirleri arttı

Küresel Servet Raporu’na göre Türkiye’de yetişkin başına düşen servet yüzde 63 büyüdü. Peki ücretlerin milli gelirden aldığı payın yüzde 26’ya kadar gerilediği dönemde bu nasıl oldu? DW Türkçe’ye konuşan iktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, yerli para cinsinden servet artışının enflasyonla ilişkili olduğunu ifade ediyor.

Buna göre yüksek enflasyon dönemde ülke parası değeri düştüğü için TL cinsinden milyoner sayısı artıyor. Ancak Oyan’a göre dolar bazındaki servet artışı da azımsanacak bir oran değil. Oğuz Oyan 2022 ve 2023’teki servet artışının gelir dağılımının bozulmasıyla ilişkili olduğu görüşünde. Milli gelir dağılımında 2016’dan itibaren ortaya çıkan bozulmanın 2022-2023’te zirve yaptığını ifade eden Oyan, özellikle 2022 yılının sonu itibariyle milli gelirde ücret payının yüzde 26’ya kadar gerilediğini söylüyor. Bu oranın 2016’da yüzde 36 dolayında olduğu ifade eden Oyan, “Yani 2016-2022 arasında milli gelirde büyük bir bölüşüm şoku yaşandı. Bu bölüşüm şoku tabi ki ücret azalırken başka bir şey artıyor anlamına gelir. Kar, faiz, rant gibi gelir kalemlerinde ciddi artışlar ortaya çıktı” diyor. Haber Merkezi

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