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24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çin’e vergi avantajına tepki

24 Temmuz 2024, Çarşamba 01:28
Çinli markalara Türkiye’nin sağladığı vergi avantajı patronları kızdırdı. Yapılan vergi indirimleriyle artık ticaretin daha güç hale geldiğini söyleyen marka temsilcileri, rekabet gücünün gittikçe yok olduğunu dile getiriyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Maliyetler fiyata yansıdığı için Avrupa’dan bile pahalı bir ülke haline geldik. Tam da böyle bir süreçte Uzakdoğu menşeli e-ticaret platformları düşük gümrük vergisiyle getirdikleri ürünlerin satışını yapmaya başladılar. Bu platformlar kazançlarının vergisini kendi ülkelerinde ödüyorlar. Sektör olarak darboğazdan geçtiğimiz ve yüksek maliyet baskısıyla boğuştuğumuz dönemde büyük bir haksız rekabetle karşı karşıyayız” dedi. Karar’ın haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu için hedeflenen 267 milyar dolarlık hedef için ihracatçının yüksek maliyet düşük kur kıskacından çıkarılması gerektiğini söyledi. İhracatçının önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Gültepe, ekonomiyi soğutmadan enflasyonla etkili mücadele için ihracatın en etkili ve tek yol olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

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