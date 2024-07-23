Tüketici güveni dipte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayında tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesine gerileyerek, 75,9 oldu. 0-200 puan aralığında ölçülen endekste 100’ün altı güvensizliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Geçen ay 78,3 olan endeks, bu ay 75,9’a düştü. Haber Merkezi

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